So richtig änderte sich das Bild nach dem Wechsel zunächst nicht. Dresden war bemüht, aber zu harmlos. Seguins satter 18-m-Schuss ging direkt auf den Torwart (54.) Kiel konterte immer wieder schnell mit klaren Pässen in die Spitze. Gleich zweimal sah sich Dynamo mit dem möglichen 0:2 konfrontiert: Ducksch ließ sich gleich zweimal nicht von Ballas aufhalten, zog die Kugel freistehend aber knapp links neben den Pfosten (60.). Fünf Minuten später gab es nach einem Foul von Kreuzer an Drexler Elfmeter. Den donnerte der Gefoulte an die Latte. In der Folge ging es hin und her. Durch das 0:1 blieb auch die SGD im Rennen. Und hätte das fast genutzt: Zunächst setzte Mlapa einen Ball aus Nahdistanz nur knapp daneben (78.), dann scheiterte Hauptmann per Kopf an Torhüter Kronholm (81.). Danach machte Kiel den Deckel drauf. Lewerenz nach schöner Kombination (84.) und Schindler (88.) nach einem Abwehrfehler sorgten für die Entscheidung. Während Dresden nur noch zwei Punkte vor Heidenheim liegt, hat Kiel nur noch einen Zähler Rückstand auf Tabellenführer Düsseldorf. Die Fortuna trennte sich von Heidenheim 2:2.

Der Ex-Erfurter Dominick Drexler war einer der besten Akteure auf dem Platz. Hier verzieht er knapp. Bildrechte: IMAGO