Ridge Munsy prüfte nach einer Vorlage von Dimitrij Nazarov bereits in der zweiten Minute den Jahn-Keeper Philipp Pentke aus spitzem Winkel. Beide Teams gingen ein hohes Tempo, doch bis auf einen Kopfball von George, wurde es für den Kasten von Martin Männel nicht gefährlich (21.). Auf der anderen Seite legte Calogero Rizzuto in den Rücken der Abwehr und Pascal Köpke zirkelte den Ball aus acht Metern halblinks genau ins untere rechte Eck - 1:0 (27.). Eine Antwort darauf fanden die Bayern nicht. Stattdessen schickte Nazarov Munsy und der 28-Jährige nagelte den Ball aus 17 Metern halbrechts in die Maschen - 2:0 (43.).