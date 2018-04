Dynamo hatte das Spiel und den Gegner schon in der ersten Halbzeit über weite Strecken im Griff, lieferten eine solide Halbzeit ab, trafen aber das Tor nicht. Bei Moussa Koné und Rico Benatelli fehlte nur die Fußspitze. Bei Niklas Kreuzer die Übersicht. Der Rechtsverteidiger entschied sich aus spitzem Winkel für den Abschluss und übersah den völlig freistehenden Aias Aosman (36.). In der Nachspielzeit lag der Ball dann doch im Tor. 1:0 für Dynamo? Denkste! Winter-Neuzugang Koné stand beim Pass haarscharf im Abseits. Sein Treffer zählte nicht, machte aber Mut für die 2. Halbzeit.

Und genau darin lag der Erfolg. Der eingewechselte Pascal Testroet steckte in der 79. Minuze mustergültig auf Erich Berko durch, der scheiterte zunächst an Keeper Müller, bekam den Ball aber noch einmal vor die Brust und von dort zappelte er im Tor. Bitter nur: Beim Treffer verletzte sich Berko und musste ausgewechselt werden. Als in der Schlussphase auch noch Kapitän Marco Hartmann nach einem wiederholten Foulspiel vom Feld musste, wurde es hektisch. Der Platzverweis war umstritten. Hartmann war zwar rüde eingestiegen, hatte aber klar den Ball gespielt. Entsprechend wütend trabte er vom Rasen. In Unterzahl rettete Dynamo den verdienten Sieg gegen harmlose Pfälzer ins Ziel.