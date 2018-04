Die Spieltage nehmen ab und der Abstiegskampf wird immer prekärer. Vier Spieltage vor dem Saisonende müssen 13 (!) Klubs um den Verbleib in der 2. Bundesliga bangen. Die schlechtesten Karten hat dabei der 1. FC Kaiserlautern mit acht Punkten Rückstand auf die sichere Zone. Die Pfälzer brauchen ein Wunder und vor allem erst einmal einen Sieg gegen die SG Dynamo Dresden. Die Sachsen dürften am Sonntag (13.30 Uhr im Ticker) etwas dagegen haben. Gewinnt Dynamo, steht der Abstieg für den vierfachen deutschen Meister so gut wie fest. Sollten auch St. Pauli (Regensburg/A), Heidenheim (Union Berlin/A) und Greuther Fürth (Bochum/H) gewinnen, wäre Kaiserslautern auch rein rechnerisch abgestiegen.