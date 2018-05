Aufregende Tage rund um Erzgebirge Aue: Der Einspruch der „Veilchen“ gegen die Wertung der 0:1-Niederlage in Darmstadt am letzten Spieltag wurde durch das DFB-Sportgericht abgelehnt. Der Verein legte am Mittwoch (16. Mai) erneut Einspruch gegen die Entscheidung des DFB ein. Die Entscheidung des Sportgerichts wird am Donnerstag (17. Mai) bekannt gegeben.

"Bestmögliche" Vorbereitung auf das Hinspiel

Cheftrainer Hannes Drews und seine Spieler versuchen das alles auszublenden und sich bestmöglich auf die beiden anstehenden, existenziellen Spiele vorzubereiten. Los geht’s am Freitag (18. Mai) um 18:15 Uhr mit dem Hinspiel in Karlsruhe. Der MDR ist per Ticker und Audiostream live dabei.

Drews vom Klassenerhalt überzeugt

"Wir werden genauso fokussiert arbeiten, wie wir es in den vergangenen Wochen gezeigt haben. Die Mannschaft hat einfach Charakter, und diesen Charakter wird sie hoffentlich auch in den beiden Spielen jetzt noch mal zeigen. Von daher gehen wir jetzt mit der Überzeugung in diese Relegationsspiele, dass wir die Liga halten werden", so Drews am Mittwoch.

Kalig und Kempe wieder einsatzbereit

Dem 36-jährigen Trainer steht, bis auf die Langzeitverletzten, der gesamte Kader zur Verfügung. Die bei der Partie in Darmstadt noch gesperrten Verteidiger Fabian Kalig und Dennis Kempe sind wieder spielberechtigt. Ein Auswärtssieg der "Veilchen" wäre nicht nur eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am kommenden Dienstag (22. Mai) im heimischen Stadion. Es wäre auch die lang erwartete Trendwende, nach fünf Ligaspielen ohne Sieg.

Schiedsrichter mit Relegationserfahrung

Spielleiter für das Hinspiel im Karlsruher Wildparkstadion ist Sascha Stegemann. Der 33-jährige Schiedsrichter hat bereits Erfahrung mit Relegationsspielen. Neben 57 Bundesligapartien pfiff er auch schon in der Bundesliga und der 2. Bundesliga jeweils ein Entscheidungsspiel. Das Team um Stegemann wird in der Partie durch den Video-Assistent und die "Hawk-Eye"-Torlinientechnik unterstützt.