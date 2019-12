Der Einstand von Trainer Markus Kauczinski bei Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden ist daneben gegangen. Bei Aufsteiger VfL Osnabrück kassierte das Schlusslicht am Sonntag ein 0:3. Das ging auch in der Höhe in Ordnung. Erst in der 74. Minute hatte Dresden seinen ersten Torschuss. Bis dahin stand es durch einen Heyer-Kopfball (41.) und ein Schmidt-Solo (54.) schon 0:2. Ajdini legte per Nachschuss nach (79.). Dresden enttäuschte und präsentierte sich nicht zweitligareif. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt nun fünf Punkte. Zum Abschluss 2019 geht es am Freitag zum Tabellen-Sechzehnten 1. FC Nürnberg.