Corona-Auszeit auch bei Dynamo Dresden. Dennoch macht man sich hinter den Kulissen des Zweitligisten so seine Gedanken, wenn es um personelle Entscheidungen geht. Das betrifft auch die Zukunft von Sportdirektor Ralf Minge.

Der Vertrag des 59-Jährigen läuft Ende Juni dieses Jahres aus. Für Minge ist es die zweite Amtszeit als Sportchef bei den Schwarz-Gelben, noch vor dem Punktspiel Ende Februar bei Jahn Regensburg (2:1 für die SGD) hatte er seine Zukunft offen gelassen. Jens Heinig, Dynamos Aufsichtsratsvorsitzender, möchte Minge unbedingt bei der SGD halten, in welcher Funktion auch immer.



In der "Sächsischen Zeitung" (18.03.2020) bekräftigte Heinig die Absicht: "Ich halte Ralf für eine ganz wichtige Person für den Verein. Es wäre ein riesiger Verlust, wenn er komplett raus wäre." Zurzeit würden die Gespräche wegen der Corona-Krise aber erst einmal ruhen, so Heinig. Dennoch, der Aufsichtsratsvorsitzende könnte sich Minge auch auf einem anderen Posten vorstellen: "Wir sind ein großer Verein, haben viele Aufgaben zu bewältigen. Ich persönlich werde mich sehr dafür einsetzen, dass Ralf dem Verein erhalten bleibt.“