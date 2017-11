Zwei Veränderungen gab es im Vergleich zum Bielefeld-Spiel: Malcolm Cacutalua und Philipp Riese mussten auf die Bank, dafür waren Calogero Rizzuto und Sören Bertram in der Startelf. In der ersten Hälfte standen die Gäste hinten sicher und hielten die Hausherren vom eigenen Gehäuse fern. Einmal musste Schlussmann Martin Männel in großer Not retten: Ein langer Ball landete bei MSV-Stürmer Stanislav Iljutchenko, der aus sechs Metern über den 29-Jährigen heben wollte, doch Männel passte auf und war mit der Hand dran (32.). Auf der Gegenseite nur eine einzige Aktion: Pascal Köpke pflückte eine Flanke sehenswert mit dem Fuß herunter und schlenzte knapp am rechten Pfosten vorbei (20.).

Bildrechte: Picture Point