Für die Partie kann FCE-Coach Hannes Drews personell aus dem Vollen schöpfen, lediglich der langzeitverletzte Nicky Adler steht nicht zur Verfügung. Zudem fehlt weiterhin Dimitrij Nazarov (Rotsperre). "Es ist Freud und Leid. Freude, weil es schön ist, dass niemand verletzt ist. Leid, in dem Sinne, dass es für uns Trainer schwer ist, einen 18er Kader zu bestimmen", sagte Drews.



Laut Statistik hat der MSV gegen Aue die Nase vorn. In zwölf Duellen gingen die Duisburger sieben Mal als Sieger vom Platz, Aue schaffte dagegen nur zwei Dreier. Ob der FCE seine Bilanz am Sonnabend verbessern kann?