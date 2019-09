Sören Gonther Bildrechte: imago images / Contrast

Gonther hofft auf drei Punkte in der alten Wahlheimat

Und diese Aufgabe geht das Team von Dirk Schuster durchaus selbstbewusst an. Kein Wunder: Platz fünf mit elf Punkten aus sechs Partien ist für einen Liga-Außenseiter ein tolles Statement. Es gab dabei nur eine Niederlage (1:3 in Bielefeld). Sogar gänzlich ungeschlagen in dieser Saison ist Verteidiger Sören Gonther, denn in Bielefeld war er nicht dabei. Der Manndecker, der wie Angreifer Pascal Testroet vor ihm den Weg von Dynamo Dresden zu den Veilchen ging, kehrt in seine alte Wahlheimat zurück. Von 2012 bis 2017 trug er das Trikot des FC St. Pauli. Bei Stadtrivale HSV will er aber nicht nur ungeschlagen bleiben: "Ich fahre dorthin und will da gewinnen. Das hat nichts mit Übermut oder mit Großkotzigkeit zu tun. Aber wir haben eine breite Brust und mit diesem Selbstvertrauen fahren wir auch zum HSV." Pascal Testroet (2. v. li.) mit Sören Gonther (3. v. li.)

Abwehr steht - Bank gut besetzt

Beim 1:0-Heimsieg am vergangenen Sonntag über Osnabrück ließen Gonther und seine Nebenleute in der Viererkette nur wenige Chancen zu. "Die gesamte Mannschaft macht das überragend. Wir haben auch auf der Bank eine Riesenqualität, da gibt es selbst nach den Einwechslungen keinen Leistungsabfall. Ich bin einfach nur stolz, wie intensiv alle unter der Woche arbeiten. Der Sieg ist der verdiente Lohn", sagte der 32-jährige Routinier, der mit 206 Partien dritterfahrenster Zweitliga-Akteur des FCE ist. Nur Torwart-Ikone Martin Männel (248) und Mittelfeldspieler Jan Hochscheidt (225) haben mehr. Sören Gonther (re.) und Co. hatten zuletzt die Offensive der Gegner ganz gut im Griff.

16 Torabschlüsse gegen Osnabrück - in nur eine Halbzeit

Aber nicht nur die Defensive, die gegen Osnabrück am Ende in Unterzahl den Sieg verteidigen musste, stand gut. Auch die Offensive glänzte vor der Pause. Da schaffte Aue mit 16 Torschüssen einen exorbitant hohen Wert. Selbst besser war man mit 17 Abschlüssen nur im September 2011 auf St. Pauli. Zum Vergleich: Zweitliga-Rekord sind 18 Torschüssen in der ersten Hälfte vom 1. FC Kaiserslautern (2007 gegen Unterhaching) und vom 1. FC Köln (2008 in Paderborn). Sören Gonther war beim "Kiezclub" St. Pauli sogar Kapitän.

HSV: Erste Pleite ausgerechnet auf St. Pauli

Der HSV hat unter dem erfahrenen Trainer Dieter Hecking einen insgesamt ebenfalls gelungenen Auftakt in die Saison hingelegt. Dass sie die erste Saison-Niederlage aber ausgerechnet im Stadt-Derby am Montag beim FC St. Pauli kassierten (0:2), macht sie zu einer Art "angeschlagener Boxer". HSV-Coach Dieter Hecking sah, dass seine Elf ausgerechnet im Lokalderby die erste halbe Stunde verschlief.

Gonther hält den HSV für den Aufstiegsanwärter Nr. 1

Die Hanseaten sind aber immer noch Tabellenzweiter. Hecking hat das Team mit erfahrenen Kickern stabilisiert. Es gibt kein Spektakel, aber Punkte. Gonther sieht den Gegner sogar als großen Meisterschaftsfavoriten: "Die Hamburger haben dieses Jahr die mit Abstand stärkste Mannschaft und sind mit dem Trainer (Dieter Hecking/Anm. d. Red.) sowie den Neuverpflichtungen im eigenen Stadion der große Favorit. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie aufsteigen werden. Aber wir haben gezeigt, dass wir jeden Gegner in dieser Liga ärgern können." Am vierten Spieltag trotzten die Erzgebirger dem VfB Stuttgart bereits ein 0:0 ab. HSV-Sportvorstand Jonas Boldt und Verteidiger Tim Leibold zeigten sich beeindruckt von den bisherigen Leistungen von Aue. Leibold peilt dennoch einen Sieg an: "Alles andere als drei Punkte dürfen für uns nicht in die Tüte kommen."

Aue war nur 2010/2011 besser

Aue jubelte im Februar 2011 über die Herbmeisterschaft. Hier René Klingbeil (li.) mit Tobias Kempe, dessen Bruder Dennis heute in Aue spielt.

Und Aue? Nur 2010/2011 stand man nach sechs Partien besser da. Es war die Saison, als die Veilchen als Aufsteiger (!) mit einem Sieg im Nachholspiel gegen den FSV Frankfurt nachträglich sogar Herbstmeister geworden waren. Am Ende stand ein starker fünfter Platz zu Buche. Also, da wo sich die Sachsen jetzt auch befinden ... ein bisschen Wunder haben sie in Aue also schon geübt ...