Das Erzgebirgsstadion in Aue. (Archiv) Bildrechte: imago/Christian Schroedter

Der FC Erzgebirge Aue muss umplanen. Ursprünglich wollte der Zweitligist den Trainingsbetrieb aufrechterhalten, nun hat ihm das sächsische Sozialministerium mit einer Allgemeinverfügung einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die besagt, dass zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie der Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen in Sachsen untersagt sei. Aues Geschäftsführer Michael Voigt reagierte: "Wir werden das Training an die Regelungen anpassen. Die Spieler trainieren individuell, auch Waldläufe sind eine Möglichkeit."