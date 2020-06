Dimitrios Diamantakos brachte die Hanseaten in der 22. Minute nach Vorarbeit von Sebastian Ohlsson zu diesem Zeitpunkt überraschend in Führung. Durch einen Treffer von Henk Veerman (41.) konnten die Norddeutschen ihre Führung ausbauen. Eine Vorentscheidung verpasste Diamantakos (45.+2), als er mit einem schwach geschossenen Foulelfmeter an Aues Torhüter Martin Männel scheiterte. Für die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster reichte es nach dem Seitenwechsel nur noch zum Anschlusstreffer, den der ehemalige St.-Paulianer Sören Gonther in der 74. Minute per Kopfball erzielte.