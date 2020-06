Bock umstoßen, 50-Punkte-Marke, Fernsehgelder

"Wir haben uns Druck gemacht, durch diese Schallmauer zu gehen", blickt Aue-Coach Dirk Schuster zurück. Nun will der Trainer der "Veilchen" im kommenden Spiel am Sonntag (13 Uhr) bei St. Pauli und generell in den restlichen vier Saisonspielen die Spannung hochhalten. Denn Schuster hat weitere Ziele im Blick: Die Rote Laterne in der Auswärtstabelle wollen die Erzgebirgler endlich abgeben ("Wir wollen ausäwrts endlich den Bock umstoßen"), außerdem könne erstmals seit 2011 auch die 50-Punkte-Marke geknackt werden. Und, so Schuster, es gebe auch ganz konkrete finanzielle Anreize: "Für unseren Verein geht es ja auch noch um Fernsehgelder, die ansteigen könnten, je weiter man in der Tabelle nach oben blickt." Schuster: "Konkurrenzfähig bleiben" Bildrechte: Picture Point

"Nicht sorglos werden"

"Ich erwarte, dass die Jungs jetzt nicht sorglos und nachlässig werden. Wir sind uns schuldig, dass wir konkurrenzfähig bleiben", erklärt Schuster. Als Zeichen an die Konkurrenz und sein Team will Schuster am Sonntag in Hamburg mit seiner bestmöglichen Elf auflaufen. "Wir wollen einen gesunden Wettbewerb gestalten", verspricht der Coach.

Letzte Aue-Niederlage bei St. Pauli 2007

Beim Gastspiel auf St. Pauli treffen die Westsachsen auf ein ausgesprochenes Lieblingsteam. Die letzte Niederlage der "Veilchen" beim Kiezklub liegt 13 Jahre zurück. In Schusters persönlicher Bilanz stehen fünf Siege in sechs Partien zu Buche. Zudem kämpfen die Hamburger im Moment gegen eine sportliche Krise. Vier Spiele ist das Team von Jos Luhuaky nun schon in Serie ohne Sieg, die Hamburger sind auf Rang 14 abgerutscht und stehen nur noch fünf Punkte vor den Abstiegsrängen.

Pauli-Coach Luhukay: Geburtstag am Samstag

"Die Hamburger haben Druck auf dem Kessel. Sie wollen und müssen gewinnen", weiß Schuster und erwartet eine kampfbetonte Partie: "Da treffen zwei Mannschaften aufeinander, die viel in die Spielkultur investieren. Das wird ein sehr intensives Spiel." Sein Gegenüber Luhukay feiert am Tag vor dem Spiel seinen 57. Geburtstag und wünscht sich als Geschenk von seiner Mannschaft: "Am schönsten wären drei Punkte."



Personell haben beide Trainer fast die volle Auswahl. Bei Aue stehen Fragezeichen hinter Tom Baumgart und Marko Mihojevic Fragezeichen. Bei St. Pauli könnten die zuletzt angeschlagenen Daniel Buballa und James Lawrence wieder ins Team zurückkehren. Luhukay: "Am schönsten wären drei Punkte." Bildrechte: imago images/Sven Simon