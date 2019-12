Erzgebirge Aue bleibt in der 2. Liga zuhause eine absolute Macht. Zum Hinrunden- Abschluss bezwang die Schuster-Elf am Freitag Jahn Regensburg 1:0, überholte die Oberpfälzer und ist nun Fünfter. Es war der sechste Sieg im achten Heimspiel. Nach einem Alu- Doppelschlag von Rizzuto (25.), der zuerst die Latte, dann den Außenpfosten traf, und einem weiteren Pfostenschuss von Strauß (37.) traf Verteidiger Gonther per Kopf (44.). Das 2:0 ließ Angreifer Krüger frei stehend liegen (52.), Die Gästen hätten das durch Stolze, der alleine vor Schlussmann Männel diesen nur anlupfte (74.) fast noch bestraft. Insgesamt geht der Auer Erfolg aber voll in Ordnung. Die Vorrunden-Bilanz kann sich sehen lassen: Nur zweimal war der FCE zuvor besser.