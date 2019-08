Dabei hatte Dynamo zunächst Probleme sich gegen die tiefstehenden Darmstädter gut Abschlüsse zu erarbeiten - Kevin Ehlers (9. Minute/Fernschuss) und Alexander Jeremejeff (11./Kopfball) scheitertern mit ihren ersten Versuchen klar. In der 14. Minute war dann SGD-Schlussmann Kevin Broll zur Stelle. Nach einem Blitzkonter des SVD legte Marvin Mehlem auf Serdar Dursun, der aber aus sechs Metern am glänzend reagierenden Dresdner Keeper scheiterte. Es war die beste Möglichkeit der ersten Hälfte der Darmstädter. Dynamo blieb danach das aktivere Team, mehr als Distanzschüsse kamen aber erstmal nicht zu Stande. Die beste Dynamo-Gelegenheit hatte schließlich Patrick Ebert nach 39 Minuten. Bei einem Freistoß aus 25 Metern flog der Ball nur wenige Zentimeter am linken Pfosten vorbei. Vor einer Woche gegen Heidenheim war ihm so noch ein Treffer der Marke "David Beckham" gelungen. Im direkten Gegenzug schoss der Darmstädter Dursun den Ball aus 16 Metern einen Meter neben das Gehäuse (40.).

Nach der Pause machte Darmstadt dann etwas mehr für die Offensive, Dynamo konnte das Mehr an Raum aber nicht entscheiden nutzen. Nach einer Ecke und einer Kopfballverlängerung von Kapitän Jannik Müller stand Abwehrmann Linus Wahlquist am langen Pfosten frei, vergab aber die Möglichkeit (56.). Die Hausherren hatten vor 14.610 Zuschauern durch einen Schuss von Mehlem ihre beste Gelegenheit im zweiten Durchgang. Sein Schuss aus 17 Metern aus dem linken Halbfeld zischte am langen Pfosten vorbei (76.). Wenige Augenblicke zuvor hatte Dynamo gejubelt, als der Ball im gegnerischen Tor lag, Jeremejeff aber aus Abseitsposition getroffen hatte. Er hatte schließlich auch die beste Gelegenheit für Dynamo. Doch in der 82. Minute fehlten nur Zentimeter zum Glück. Sein Rechtsschuss klatsche an den Innenpfosten und von da zurück in die Arme des Darmstädter Keepers Florian Stritzel. Am Ende holte Dynamo einen Punkt, angesichts der Chancen war mehr drin gewesen.