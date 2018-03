Pascal Köpke setzte nach einer Munsy-Eingabe aus 14 Metern den ersten gefährlichen Schuss der Partie für sein Team ab (47.). Dominik Wydra kassierte die erste Gelbe der Begegnung (52.), es war seine fünfte und damit fehlt er gegen Fürth. Einen Nazarov-Versuch schnappte sich Unions Schlussmann Daniel Mesenhöler (66.). Aues Kapitän Martin Männel zeigte bei einem Philipp-Hosiner-Kopfball aus Nahdistanz einen tollen Reflex und fuhr die Hand aus (69.). Der eingewechselte Cebio Soukou traf freistehend eine von Mesenhöfer nach vorn abgewehrte Flanke nicht richtig - sonst wären die Gäste in Führung gegangen (81.). Es war die letzte gefährliche Aktion an diesem Sonntagnachmittag.

Hannes Drews (Aue): "Wir sind heute mit dem Ziel hier hergefahren, das Spiel zu gewinnen. Mit der Leistung bin ich zufrieden, mit dem Ergebnis nicht. In der ersten Halbzeit hatten wir gute Ballpassagen. Uns fehlten aber die klaren Aktionen nach vorn. in der zweiten Halbzeit hält uns Martin Männel mit einer überragenden Parade im Spiel. Am Ende ist das Remis ein gerechtes Ergebnis."

André Hofschneider (Berlin): "Wenn uns in der Anfangsphase die Führung gelingt, wird das Spiel leichter. Wir haben uns in der ersten Halbzeit zu weit zurückgezogen. In der zweiten Halbzeit wollten wir aggressiver pressen, was uns aber nur teilweise gelang. Das Spiel hat sehr viel Substanz in den Beinen und im Kopf gekostet. Für unsere Ansprüche ist der Punkt zu wenig."