Drei Akteure fehlen Aue-Coach Hannes Drews auf jeden Fall. Bildrechte: PICTURE POINT / S. Sonntag

Trotz der Ausbeute von drei Unentschieden und einem Sieg aus den vergangenen vier Partien ist der FC Erzgebirge vor dem 26. Spieltag auf den Relegationsplatz abgerutscht. Aues Konkurrenten aus dem Tabellenkeller konnten zuletzt alle gewinnen. Das erhöht den Druck auf die Drews-Elf. "Es sind noch neun Spiele zu absolvieren. Würden wir immer unentschieden spielen, kämen wir auf 38 Punkte. Das wird dieses Jahr wahrscheinlich nicht für den Klassenerhalt reichen", sagte Verteidiger Dennis Kempe am Freitag. Damit sich die Situation nicht weiter verschlechtert, streben die Auer am Sonntag einen Auswärtssieg an. "Wir sind davon überzeugt, auch in Berlin ein gutes Spiel abzuliefern. Wir fahren dorthin, um alles zu geben und drei Punkte mit nach Aue zu nehmen", erklärte Cheftrainer Drews.