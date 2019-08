Mit einem Sieg ist für Dynamo nach dem verpatzten Saisonstart sogar der Sprung in die obere Tabellenhälfte möglich. Die zwei Niederlagen zum Auftakt (0:1 gegen Nürnberg/2:4 gegen Karlsruhe) könnten da fast schon in Vergessenheit geraten. Ein Sieg wäre der erste Dresdner Erfolg bei den Hessen. In zwei Spielen gab es bisher nur ein Remis und in der vergangenen Saison eine Niederlage, die Dynamos damaligen Coach Maik Walpurgis nach nur 166 Tagen Amtszeit den Job kostete - Fiel übernahm anschließend.



Damit Ähnliches nicht erneut geschieht, hat sich Fiel die Spiele des Kontrahenten genau angeschaut: "Ich habe mir alle Spiele von Darmstadt angeguckt, man entwickelt dabei immer wieder eine Idee. Ich weiß, was auf uns zu kommt und bin mir im Klaren darüber, wo wir ihnen hoffentlich wehtun können."