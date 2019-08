So sieht es jedenfalls Interimstrainer Marc Hensel , der den VfB als die "stärkste Mannschaft der Liga" bezeichnet, sich dennoch Chancen ausrechnet: "Es ist ein Freitagabendspiel, es ist bei uns im Erzgebirge. Und da haben wir schon immer mal eine Überraschung geschafft." Ähnlich sieht es Stürmer Dimitrij Nazarov, der auf eine tolle Kulisse baut: "Stuttgart wird nicht gegen elf Auer spielen, die werden gegen 15.000 Auer im Stadion spielen. Wir wollen das Spiel gewinnen."

Auch Torwart Martin Männel geht die Sache mutig an: "Wir wollen das Spiel als Chance nutzen, weil der Gegner nicht weiß, was auf ihn zukommt. Uns muss es gelingen, die Stuttgarter in den entscheidenden Phasen zu überrumpeln und vor Probleme zu stellen."