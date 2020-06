Montag in Bielefeld, Donnerstag in Kiel und am Sonntag in Sandhausen. Der SGD steht ein straffes Programm ins Haus und es müssen dringend Siege her. Denn noch immer hängen die Schwarz-Gelben am Tabellenende, der Relegationsplatz und der erste Nichtabstiegsplatz sind fünf Punkte entfernt. Also müsste Dynamo eigentlich schon gegen Bielefeld drei Zähler einfahren. Doch das wird schwer genug werden.