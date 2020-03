94. Sachsen-Derby - Vorteil Aue?

Dynamo Dresden gegen Erzgebirge Aue. Ein Duell mit einer langen Historie bis hin zur DDR-Oberliga. Insgesamt trafen die beiden Teams bislang 93 Mal aufeinander. Man sollte einer Bilanz zwar nicht ganz so viel Glauben schenken, jedoch fällt diese bislang noch klar für die Landeshauptstädter aus. Dynamo führt im direkten Duell mit 39 Siegen, die "Veilchen" kommen lediglich auf 27 Erfolge im Ostknaller.

Der nicht zu unterschätzende psychische Vorteil dürfte dennoch auf Seiten des Teams von Dirk Schuster liegen. In der Hinrunde ließen die Auer den Dresdnern nur wenig Chancen und gewannen am Ende klar mit 4:1 im Erzgebirgsstadion. Zu diesem Zeitpunkt die erste Niederlage für die Schwarz-Gelben und zugleich negativer Wendepunkt in der Saison. Beide Teams glitten danach tabellarisch weitestgehend auseinander. Dynamo belegt derzeit den letzten Tabellenplatz und das Schuster-Team befindet sich trotz eines Hängers im neuen Jahr auf einem tollen siebten Platz. Besonders die zwei Stürmer Dimitrij Nazarov und Pascal Testroet zündeten im Hinspiel ein wahres Feuerwerk ab. Fortsetzung im Rückspiel? Bildrechte: Picture Point

Beide Teams kommen jedenfalls mit Rückenwind in den 25. Spieltag der 2. Bundesliga. Die SGD ließ sich in Regensburg auch von einem 0:1-Rückstand nicht beeindrucken und gewann nach großem Kampf mit 2:1. Die "Veilchen" hatten ebenso Grund zum Jubeln und setzten gegen den Tabellendritten Hamburger SV ein richtiges Ausrufezeichen. 3:0 hieß es am Ende - Ende der Negativserie und kein schlechter Zeitpunkt so kurz vor dem heißen Tänzchen im Rudolf-Harbig-Stadion.

SGD-Kapitän Florian Ballas: "Letztendlich geht es nur um drei Punkte"

Nach der Hinspiel-Pleite, soll das Rückspiel nun einen positiven Effekt auf die Rest-Saison in Elbflorenz haben. "Das Hinspiel war der Start einer Negativserie. Hoffentlich gelingt es uns jetzt, mit einem Sieg eine Positivserie zu starten", sagt Kapitän Florian Ballas. Für Dresden geht es im Derby nicht nur um Prestige, sondern ums nackte Überleben in der 2. Liga: Zehn Spieltage vor Schluss hat Dynamo drei Punkte Rückstand auf den Relegationsrang sowie deren sechs auf das rettende Ufer.

Abwehrchef und Dynamo-Kapitän hatte im Hinspiel gegen Aue oft das Nachsehen. Das Rückspiel soll der Wendepunkt in der Saison werden. Bildrechte: imago images / Dennis Hetzschold "Letztendlich geht es nur um drei, wenn auch für uns sehr wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt", warnt Abwehrchef Ballas davor, zu überdrehen. Ihm selbst droht angesichts von vier Gelben Karten eine Sperre - doch zurückziehen oder gar seinen Spielstil verändern will der 27-jährige Innenverteidiger nicht. Es gelte "den gleichen Kampfgeist der zweiten Hälfte von Regensburg" gegen den FC Erzgebirge auf den Platz zu bringen und sich "nicht an den negativen, sondern den positiven Dingen" zu orientieren.

Reißt Schusters schwarze Serie?

Seit 20 Spielen ist Schuster Trainer beim FCE. Seine Bilanz kann sich mit einer Ausbeute von 27 Punkten (27:27 Tore) sehen lassen. Allerdings: Einen Sieg auf fremdem Rasen landeten die "Veilchen" unter seiner Regie noch nicht. Schuster begleitet die Auswärts-Durststrecke sogar schon länger: Vereinsübergreifend ist er seit 19 Auswärtsspielen sieglos. Auch der Jahreswechsel brachte keine Besserung, im Gegenteil: In drei Spielen in der Fremde gelang kein einziges Tor (0:4 Tore). Entsprechend sind die Gäste das zweitschlechteste Auswärtsteam der 2. Liga und holten ihren einzigen Liga-Auswärtssieg am 1. Spieltag in Fürth, damals noch unter Schuster-Vorgänger Daniel Meyer.

FCE-Präsident kann mit seinem Trainer Dirk Schuster auf eine bislang erfolgreiche Spielzeit zurückblicken. Lediglich die Auswärtsspiele unter dem 52-Jährigen laufen noch nicht so nach Leonhardts Geschmack. Bildrechte: imago images/Eibner Für den ersehnten Derbysieg in Dresden aber muss Schusters schwarze Serie reißen. "Das ist die nächste hohe Hürde", weiß der 52-jährige Trainer und setzt voll auf Gelassenheit: "Wir haben die Ruhe bewahrt, als es in den letzten Wochen nicht so lief. Wir werden auch jetzt wieder die Ruhe ins Team bringen, um in der Chance zu sein, dort etwas mitzunehmen."

Stürmer im Fokus

In den letzten sechs Aufeinandertreffen gab es für die Zuschauer insgesamt 20 Treffer zu bewundern. Im Schnitt also mehr als drei Tore pro Partie. Logisch, dass wir da mal die Stürmer der beiden Teams unter die Lupe nehmen.

Dynamo Dresden hat sich mit Simon Makienok eine richtige "Kante" nach Sachsen geholt. Der 29-Jährige wurde im Winter vom FC Utrecht verpflichtet und konnte am letzten Spieltag gegen Regensburg seinen Debüt-Treffer für die Schwarz-Gelben landen. Der bullige Angreifer fühlt sich beim Team von Markus Kauczinski pudelwohl und "liebt" den Druck. Anscheinend genau der richtige Typ, um im Abstiegskampf Akzente zu setzen.

Der Druck hier ist groß, aber genau das liebe ich, genieße es auch. Denn vom Typ bin ich eher ruhig, fokussiert, habe eine gewisse mentale Stärke. Simon Makienok

Erlösender Jubel und erster Treffer für sein neues Team. Simon Makienok könnte ein ganz wichtiges Puzzleteil im knüppelharten Abstiegskampf für die SGD werden. Bildrechte: imago images/Picture Point LE

Auf Seiten der Auer könnte unter anderem Pascal Testroet wichtig werden. Der 29-Jährige Ex-Dresdner beendete gegen den Hamburger SV seine Torflaute (neun Partien) und glänzte ebenso als Vorbereiter des zwischenzeitlichen 2:0. Bereits im Hinspiel gegen Dynamo war Testroet einer der wichtigsten Kicker auf dem Feld und erzielte zwei Treffer. Testroet also nach dem HSV schon wieder in Dresden-Form? Im Ostknaller will Testroet jedenfalls kein Mitlied mit seinem Ex-Klub haben.

Ich bin jetzt in Aue. Und fühle mich wirklich sehr wohl hier. Mannschaft, Fans, Umfeld: Das passt einfach. Ist doch logisch, dass ich mit Aue gewinnen will. Kein Profi der Welt würde in so einem Spiel den Fuß vom Gas nehmen, nur weil er mal beim Gegner gekickt hat. Pascal Testroet

Schwingt sich Pascal Testroet erneut zum Derby-Helden am Sonntag auf? Bildrechte: imago images / Picture Point