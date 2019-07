Die Gegner

Samstag, 27. Juli, 13:00 Uhr: Dynamo Dresden – 1. FC Nürnberg im Live-Ticker

Nach dem Abstieg aus der Bundesliga herrscht in Nürnberg Aufbruchsstimmung. Die wurde nach dem 1:1 gegen Paris Saint-Germain noch euphorischer. Man könnte auch sagen: Punktsieg Nürnberg. Dynamo hatte das Testspiel gegen PSG bekanntlich 1:6 verloren. Das Ziel direkter Wiederaufstieg steht bei den Franken, die sicherlich zu den Favoriten gehören, nicht vordergründig auf der Agenda. Die Mannschaft wurde umgebaut und soll sich stabilisieren. Die Bilanz der Samstagskontrahenten ist ausgeglichen. Von vier Duellen endeten zwei Remis, einmal gewann Dresden, einmal Nürnberg.

Sonntag, 28. Juli, 13:30 Uhr: Greuther Fürth – Erzgebirge Aue im Live-Ticker

Jugend forscht, heißt das Motto des Auer Auftaktgegners. Die Fürther starten mit einer der jüngsten Mannschaften in die Liga. Unter den Neuzugängen ist auch Marvin Stefaniak, der bei Dynamo Dresden ausgebildet wurde und später sein Glück beim VfL Wolfsburg suchte. Der Durchbruch in Liga eins blieb ihm nicht vergönnt. Jetzt startet er in Fürth unter Trainer Stefan Leitl einen neuen Anlauf. Große Problemzone des Auer Auftaktgegners war im vergangenen Jahr der Abschluss. 37 Treffer an 34 Spieltagen bedeuteten die zweitschlechteste Bilanz.

Am Wochenende geht es wieder los für die Teams von Daniel Meyer (Aue, li.) und Cristian Fiel (SGD, re.). Bildrechte: imago images / Eibner

Die Trainer über die Wochenendaufgaben

Cristian Fiel (Dynamo): "Das Spiel gegen Nürnberg ist für uns eine große Herausforderung. Es gilt, das auf den Platz zu bringen, was wir uns in den fünf Vorbereitungswochen erarbeitet haben".

Daniel Meyer (Aue): folgt

Blick auf die Personallage

Dynamo Dresden: Als einziger Dynamo wird Marco Hartmann den Saisonauftakt definitiv verpassen. Hartmann, wer sonst?! Der Kapitän hat das Verletzungspech gepachtet, leidet gerade an einer Muskelquetschung, die er sich im Training vor drei Wochen zugezogen hatte. In der vergangenen Saison bestritt der Innenverteidiger nur 14 Saisonspiele. Zum Saisonauftakt wird Niklas Kreuzer die Mannschaft auf das Feld führen. Er ist einer von vier Kapitänen, die Fiel bestimmte. Neben Hartmann und Kreuzer gehören noch Jannik Müller und Patrick Wiegers zum Quartett. Moussa Koné hatte sich beim Test gegen Paris St.-Germain eine Innenbanddehnung im Knie zugezogen, näherte sich zu Wochenbeginn aber wieder der Belastung im Mannschaftstraining. Es bleibt ein Fragezeichen, wie weit der torgefährlichste Angreifer der Vorsaison am Samstag tatsächlich sein wird. Pechvogel Marco Hartmann: Der SGD-Kapitän verpasst den Saisonstart gegen Nürnberg. Bildrechte: imago/Dennis Hetzschold

Erzgebirge Aue: Dennis Kempe, Malcolm Cacutalua und Louis Samson sind schon seit Wochen verletzt und fehlen in Fürth. Alle anderen sind fit und heiß, das Gerangel ist groß und Meyer hat die Qual der Wahl. Interessant dürfte sein, welcher Neuzugang es in die Startelf schafft. Aktuell sieht es danach aus, dass es nur Sören Gonther in die Top-Elf schafft.

Vorbereitung und Saisonziel

Dynamo Dresden: Die Vorbereitung war intensiv. Cristian Fiel bereitete die Profis zum ersten Mal auf eine Saison vor und setzte neue Duftmarken. Beine und Köpfe der Spieler schmerzten und qualmten in den letzten Wochen. Die Ergebnisse in den Testspielen sorgen jedoch nicht gerade für Euphorie. Auch die Generalprobe gegen Liga-Kontrahent Greuther Fürth (2:3) ging in die Hose. "Wir wollen eine bessere Saison spielen. Damit meine ich nicht die Platzierung. Aber wenn wir uns verbessern, wird auch die Platzierung besser", gab Fiel als Zielstellung aus.

Erzgebirge Aue: Aue hätte beim 2:3 wohl gern spioniert, durfte aber nicht. Das Spiel fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die "Veilchen" selbst setzten insbesondere gegen beide Berliner Bundesligisten Hertha BSC (4:1) und 1. FC Union (1:1) Achtungszeichen. Wie gut Aue für den Saisonstart gerüstet ist, lässt sich nach der Vorbereitung dennoch schwer einschätzen. Meyer monierte immer wieder die Zielstrebigkeit. Er fordert mehr Verantwortung und eine Grundspannung. "Bisher war es doch häufig so: Sobald wir ein Polster zu den Abstiegsrängen hatten, haben wir durchgeatmet - bis wir fertig mit Ausatmen waren, hatten wir schon wieder zwei Spiele verloren und waren im Stress." Diesmal soll der Klassenerhalt früher klar sein.

Welchem Keeper schenkt SGD-Trainer Cristian Fiel das Vertrauen am Samstag: Kevin Broll, Patrick Wiegers oder Tim Boss (v.li.n.re.). Bildrechte: imago images / Steffen Kuttner

Das ist noch wichtig

Dynamo Dresden: Nach dem Wechsel von Markus Schubert, letzte Saison die klare Nummer 1, hält sich Fiel bei der Wahl des neuen Torwarts bedeckt. "Die Antwort gibt es am Samstag", so der Coach. Neuzugang Kevin Broll streitet mit Patrick Wiegers und Tim Boss um den Platz zwischen den Pfosten.

Erzgebirge Aue: Erzgebirge Aue hat einen proppenvollen 30-Mann-Kader. Wenn alle Spieler da sind, wird es eng auf dem Trainingsplatz. Dennoch hält der Verein noch Ausschau nach einem Torhüter und einem Mann für die Außenbahn. Gerade für Perspektivspieler dürfte es angesichts der großen Konkurrenz mit viel Spielzeit eng werden.