"Wir sind in einer Situation, in der es für uns um viel geht, deswegen brauchen wir am Freitag eine Stimmung im Stadion, die uns hilft auch nächstes Jahr in der 2. Liga zu spielen", erklärte Fiel. In seiner Erklärung nimmt Fiel auch Bezug auf das Hassplakat der Dynamo-Fans in der Vorwoche in Ingolstadt und den zu erwartenden Protest im Heimspiel am Freitag: "Markus könnte mein Sohn sein. Und ich hab gestern meinen Noah angeschaut und gedacht, ich würde ihm nicht zumuten wollen, was da am Freitag auf ihn zukommt."