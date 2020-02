Durch der Heimniederlage gegen Darmstadt hatte sich die sportliche Situation der Schwarz-Gelben weiter verschärft. Mit dem Punkt in Hamburg kommt Dynamo auf 18 Zähler, fünf fehlen zu Platz 15. Ein Sieg ist also Pflicht, auch wenn mit Simon Makienok und Ransford Königsdörffer zwei Spieler wegen einer Rotsperre weiter fehlen - ebenso Kevin Ehlers, der verletzungsbedingt erst in einigen Wochen wieder eingreifen kann. "Wir müssen schneller ins Spiel kommen als in den letzten Partien und wollen die Dinge schneller in den Griff bekommen", forderte Kauczinski. Beim FC St. Pauli hätten die Sachsen zur Pause bereits mit zwei, drei Toren zurückliegen können, gegen Darmstadt war die erste Hälfte eher eine Zumutung.

Bei den Gästen aus Bochum verletzte sich beim Donnerstagstraining Tom Weilandt am Rücken. Der Mittelfeldmann wird ausfallen, dafür könnte mit Robert Zulj einer der Winterneuzugänge in die Startelf rücken. Saulo Decarli wird trotz seines spielentscheidenden Patzers am Montag gegen den VfB Stuttgart (0:1) auch in Dresden in der Innenverteidigung stehen. "Er hat seinen Fehler für sich aufgearbeitet. Er ist bereit, um in Dresden aufzulaufen", nahm Trainer Reis seinen Schützling in Schutz.