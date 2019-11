Heimmacht Aue

Der FCE hat in dieser Saison eine bemerkenswerte Heimbilanz hingelegt. So ist der Tabellenfünfte im Erzgebirgsstadion noch immer ungeschlagen. Mit 14 erzielten Punkten vor eigenem Publikum liegen in der Heimtabelle aktuell nur der Hamburger SV (16) und der VfB Stuttgart (15) vor den Auern.

Schuster: “Wundertüte“ FCSP - Nazarov-Einsatz ungewiss

Trotz des bisher erfolgreichen Saisonverlaufs warnt FCE-Coach Dirk Schuster vor den Hanseaten. "Die Mannschaft von St. Pauli ist besser, als es der elfte Tabellenplatz gerade aussagt. Sie sind sehr spiel- und laufstark und aufgrund des großen Kaders auch vom System her äußerst flexibel. Das macht sie zu einer kleinen Wundertüte", so Schuster, der am Freitag auf den gesperrten Stürmer Jan Hochscheidt verzichten muss. "Jan ist ein überragender Fußballer, ein Unterschied-Spieler. Aber wir haben einen breiten Kader, der uns einige Alternativen bietet", sagte Schuster. Dazu droht mit Dimitrij Nazarov eine weitere Stammkraft für die Offensive auszufallen. Der Nationalspieler Aserbaidschans hat im EM-Qualifikationsspiel gegen Wales einen Schlag abbekommen. Sein Einsatz gegen St. Pauli ist fraglich. Der Einsatz von Dimitrij Nazarov ist fraglich. Bildrechte: PICTURE POINT / Gabor Krieg

FCSP mit Notelf nach Aue

Wesentlich angespannter ist die Personallage beim FC St. Pauli. "Mittlerweile fehlen 15 Spieler, von denen die meisten vor der Winterpause nicht mehr zurückkommen werden", beklagte Trainer Jos Luhukay am am Donnerstag. Während der Länderspielpause habe sich die personelle Situation bei den Hamburgern weiter verschärft. "Vier Spieler sind mit muskulären Problemen während der Länderspielpause dazugekommen: Johannes Flum, Rico Benatelli, Matt Penney, der gestern das Training abbrechen musste, und Dimitrios Diamantakos, der wohl einen Muskelfaserriss hat", erklärte Luhukay, der zudem ohne Außenverteidiger Daniel Buballa (Kniereizung) auskommen muss.

Hanseaten unter Druck - Bilanz spricht klar für Aue

Die Hamburger sind seit fünf Ligaspielen sieglos. Nur magere drei Punkte wurden in dieser Zeit geholt. Der FCSP steht somit in Aue unter Zugzwang: "Wir dürfen bis zur Winterpause fast keinen Fehler mehr machen, damit eine eigentlich gute Hinrunde nicht in eine negative Richtung kippt", sagte Luhukay.