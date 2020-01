August 2017: Drittligist Wehen Wiesbaden - hier Manuel Schäffler im Duell mit Nicolai Rapp - wirft Zweitligist Aue aus dem DFB-Pokal. Bildrechte: IMAGO

Der FCE hat noch ein aktuelles sowie ein statistisches Problem. Letzteres betrifft Aues bisherige vier Gastspiele in der hessischen Hauptstadt, die allesamt ohne eigenen Torerfolg verloren gegangen waren (0:2 im DFB-Pokal 2017, 0:1 in der 3. Liga 2016, 0:2 in der 3. Liga 2009 und 0:3 in der 2. Liga 2008). Akuter ist jedoch die bisherige Saisonauswärtsbilanz: Nur sechs Pünktchen sammelte das Überraschungsteam der Liga auf fremden Terrain – der einzige Sieg dabei datiert vom 28. Juli 2019, am ersten Spieltag bei Greuther Fürth.



Auch angesichts dessen nahm Schuster mit Blick auf den Dienstagabend etwas den Druck von seinem Team und wollte "die Trauben nicht ganz so hoch hängen". Die Gastgeber um ihren Torjäger Manuel Schäffler (12 Saisontreffer) sollte das lieber nicht in Sicherheit wiegen. "Wenn die Möglichkeit auf einen Dreier besteht, werden wir zuschnappen", kündigte der FCE-Cheftrainer selbstbewusst an.