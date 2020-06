Ohne Schlussmann Martin Männel tritt der FC Erzgebirge Aue am Mittwoch zum vorletzten Heimspiel der Saison gegen den VfL Bochum an. Der 32-Jährige hatte sich beim 1:2 beim FC St. Pauli bei einer Rettungsaktion an der Schulter verletzt. Eine MRT-Untersuchung fand am Montag statt, die Diagnose lautet nach MDR-Informationen: "Schulter ausgekugelt, dazu Muskel- und Kapselverletzungen". Für Männel rückt am Mittwoch Robert Jendrusch in den Kasten. Der 24-Jährige stand bereits beim 1:3 gegen Darmstadt 98 am 26. Mai – da fehlte Männel wegen einer Gelbsperre – zwischen den Pfosten.