Aue-Cheftrainer Dirk Schuster. Bildrechte: imago images/Picture Point

Trotz der großen Herausforderung, die der FCE im Auswärtsspiel beim haushohen Favoriten VfB Stuttgart zu meistern hat, "fahren wir nicht dahin, um in irgendeiner Form ein netter Gast zu sein und die Punkte abzuliefern", stellte Cheftrainer Dirk Schuster noch einmal unmissverständlich klar – und führte weiter aus: "Wir wollen den VfB so lange, wie es geht, ärgern und hoffentlich am Ende eine Überraschung oder eine Sensation schaffen. Da muss bei uns aber sehr viel- und beim VfB darf nicht allzu viel passen."



Allerdings laborieren die Auer in der laufenden Saison an einem erheblichen Problem: ihrer anhaltenden Auswärtsschwäche. Ganze sechs Punkte gelangen den Erzgebirglern in den bis dato zehn Partien auf fremdem Terrain – darunter ein einziger Sieg, der vom ersten Spieltag in Fürth datiert. Stuttgart führt – übrigens punktgleich mit dem FCE (24) – die Heimtabelle an. Nun kommt aus Dirk Schusters Sicht – und die hat er alles andere als exklusiv – noch erschwerend hinzu, dass "der VfB von der individuellen Qualität her die beste Mannschaft der Liga" hat.