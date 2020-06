Wohl ohne Schlussmann Martin Männel tritt der FC Erzgebirge Aue am Mittwoch zum vorletzten Heimspiel der Saison gegen den VfL Bochum an. Der 32-Jährige hatte sich beim 1:2 beim FC St. Pauli bei einer Rettungsaktion an der Schulter verletzt. Eine MRT-Untersuchung fand am Montag statt, eine endgültige Diagnose steht noch aus. Laut Trainer Dirk Schuster "steht ein nicht zu kleines Fragezeichen hinter seinem Einsatz". Für Männel würde am Mittwoch Robert Jendrusch ins Tor rücken. Der 24-Jährige stand bereits beim 1:3 gegen Darmstadt 98 am 26. Mai – da fehlte Männel wegen einer Gelbsperre – zwischen den Pfosten.