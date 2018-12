Der 30. September 2018. In Sandhausen hatte sich der 1. FC Magdeburg den ersten Saisonsieg in der 2. Bundesliga gesichert. Das ist zweieinhalb Monate her und die Elbestädter stehen immer noch bei einem Dreier. Und haben auch unter dem neuen Trainer Michael Oenning nicht mehr als zwei Unentschieden bei einer Niederlage auf der Habenseite. Und das Kracherspiel am Montagabend beim 1. FC Köln vor der Brust.