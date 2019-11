Fußball | 2. Bundesliga Cristian Fiel: "In Hamburg nicht nur Elbluft schnuppern"

14. Spieltag

Für Cristian Fiel wird das Aufeinandertreffen mit HSV-Trainer Dieter Hecking am Samstag (23.11.) in Hamburg ein ganz besonderes. Der Coach der Hanseaten ist für Fiel nicht nur Ex-Trainer sondern auch ein Vorbild. Dennoch will der Übungsleiter der SG Dynamo in Hamburg nicht nur "Hallo" sagen. Es geht um wichtige Punkte.