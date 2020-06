Elf lange Monate

Wenn Aue am Sonntag, den 26. Juni 2020, in Regensburg antritt, dann wartet der FCE seit auf den Tag genau elf Monaten auf einen Auswärtssieg. Am 28. Juli 2019 hatten die Veilchen zum Auftakt der laufenden Saison mit 2:0 in Fürth gewonnen. Seitdem aber gab es in der Liga keinen Dreier mehr auf fremden Rasen. Schließt sich jetzt der Kreis mit einem Erfolg am letzten Spieltag?

Aktuell ist der Schacht-Klub das schlechteste Auswärtsteam der Liga (1/5/10, 12:29 Tore, acht von 48 möglichen Punkten), könnte die rote Laterne aber noch an den FC St. Pauli weiterreichen, der eine ähnlich desaströse Bilanz in der Ferne hat (1/6/9, 14:31 Tore, neun Punkte) und parallel beim SV Wehen Wiesbaden antritt. Ein Bild mit Seltenheitswert. Vor genau elf Monaten feierten Dimitrij Nazarov, Jan Hochscheidt & Co. zuletzt einen Auswärtserfolg. Bildrechte: Picture Point

Nummer drei im Osten

Aue-Präsident Helge Leonhardt kann stolz auf sein Team sein. Die Veilchen haben sich im Osten als Nummer drei festgespielt. Bildrechte: imago images / Picture Point LE Dennoch ist diese Saison für die Sachsen als großer Erfolg zu sehen. Vor allem im heimischen Stadion zeigt das Team von Dirk Schuster wahre Stärke und tütete letztes Wochenende den elften Heimsieg ein. Als Tabellenneunter können die Veilchen für die fünfte Zweitliga-Saison in Folge planen. Da Dynamo Dresden als Absteiger so gut wie feststeht, wären die Auer in der nächsten Spielzeit der einzige Ost-Klub im deutschen Fußball-Unterhaus. Präsident Helge Leonhardt fühlt sich deshalb, wie er selbst sagt, als letzter Mohikaner des Ostens: "So wie es aussieht, gibt es von Zinnowitz bis Oberwiesenthal keinen anderen Zweitligisten außer uns. Wir halten die Fahne hoch."



Und weiter: "Dass wir seit dem Wiederaufstieg 2016 in die fünfte Zweitliga-Saison gehen, ist Wahnsinn, wenn man bedenkt, dass Ost-Klubs wie Halle, Magdeburg, Chemnitz und Zwickau darum kämpfen, nicht in die 4. Liga abzusteigen."

Mersad Selimbegovic im Fokus

Noch vor der Saison hielten viele Experten den SSV Jahn Regensburg aus der Oberpfalz für den Abstiegskandidaten Nummer eins. Pustekuchen, denn das Team von Mersad Selimbegovic zeigte sich vor allem nach der Corona-Pause als sehr unangenehmer Gegner und musste in den letzten acht Partien nur eine Niederlage einstecken. Das liegt vor allem an den 38-jährigen Bosnier, der nach dem Abgang von Achim Beierlorzer vom Co- zum Cheftrainer aufstieg.

Nach vielen größeren Abgängen (u.a. Sargis Adamyan, Hamadi Al Ghaddioui und Philipp Pentke) schaffte es Selimbegovic erneut ein Team zu bilden, was auch nach Rückschlägen (1:4 gegen Heidenheim) wieder aufsteht. "Wir lassen uns von solchen Sachen einfach nicht unterkriegen und kämpfen weiter", beschreibt die der gebürtige Bosnier die Jahn-Mentalität passend.

Selimbegovic gibt seinen Jungs Vertrauen. Und er fordert sie weiter. Auch wenn es mit 43 Punkten vor dem letzten Spiel gegen Aue eigentlich um nichts mehr geht. Solch eine Sichtweise gibt es für den Trainer nicht: "Für uns ist noch nicht Feierabend", sagte der Beierlorzer-Nachfolger bestimmt. "Es geht noch um Platzierungen in der Endtabelle und damit auch um jeden Euro." Die kann der Jahn als finanzielles Leichtgewicht im deutschen Profifußball gut gebrauchen. Ein Mann mit vielen Talenten. Nicht nur mit den Bällen klappts, auch mit seinem Team läufts für Jahn-Coach Mersad Selimbegovic. Bildrechte: IMAGO