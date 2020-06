Und so zeigte sich der 50-jährige Übungsleiter trotz aller Widrigkeiten und negativer Vorzeichen optimistisch. "Wir können gewinnen. In vergleichbaren Spielen und gegen vergleichbare Gegner haben wir gezeigt, dass wir das können." Mut machen dürfte dabei vor allem der couragierte Auftritt gegen den Aufstiegsaspiranten Hamburger SV vom vergangenen Freitag. Mit Leidenschaft und Kampf verteidigten die SGD-Kicker lange Zeit ein Unentschieden, mussten ersten in der Schlussphase das bittere Gegentor schlucken.