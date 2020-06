Bildrechte: Halisch/rscp-photo/Pool via Eibner-Pressefoto

Simon Makienok und Trainer Markus Kauczinski Bildrechte: Halisch/rscp-photo/Pool via Eibner-Pressefoto

Nimmt Zweitligaschlusslicht SG Dynamo Dresden den Schwung der letzten beiden Spiele mit? Am Freitag empfangen die Sachsen den Hamburger SV, nach zuletzt vier Punkten lechzen die Schwarz-Gelben nach dem nächsten Erfolg. "Die vier Punkte geben uns Zuversicht, wir werden immer fitter, bissiger. Wir haben immer noch Phasen, die mir nicht gefallen. Wir können dem Gegner aber weh tun und in der Lage, gegen den HSV was zu holen", sagte Trainer Markus Kauczinski auf der Pressekonferenz.