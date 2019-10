Die Ausgangslage

Den Saisonstart hatten sich beide Mannschaften anders vorgestellt. Mit jeweils nur zwei Siegen dümpeln Dynamo Dresden (12. Platz/9 Punkte) und Hannover 96 (15./8) nah an der Abstiegszone entlang. Zuletzt kassierten beide deftige Niederlagen. Dynamo verlor das Sachsenderby in Aue 1:4, Hannover ging zu Hause gegen Nürnberg mit 0:4 unter.



Der Bundesliga-Absteiger, der den Wiederaufstieg als Ziel ausgegeben hatte, steckt in einer Krise. Die Baustellen sind riesig. Der Offensive – nur acht Treffer in acht Spielen – fehlt die Durchschlagskraft, der Defensive an effektiven Zweikämpfen. Löchrig wie ein Schweizer Käse war bisher auch oft die Abwehr von Dynamo. 16 Gegentreffer ließ die SGD zu. Schlechter ist nur der Tabellenvorletzte VfL Bochum (17). Es dürfte ein Duell auf Augenhöhe werden. Hannover hat sechs seiner acht Punkte auswärts geholt, Dynamo sieben von neun zu Hause.

Der Gegner

Hannover 96 steht das Wasser bis zum Hals. Der Druck ist angesichts des verkorksten Saisonstarts mit nur zwei Siegen riesig. Torwart Ron-Robert Zieler redete nach der Pleite gegen Nürnberg im NDR nicht lange um den heißen Brei herum: "Das war eine ganz schlechte Performance. So billige Gegentore darf man nicht kassieren." Den avisierten Aufstieg könne man ad acta legen, von den oberen Tabellenplätzen sei man "meilenweit" entfernt, so Zieler, der vor der Saison aus Stuttgart gekommen war.



Außerdem hatte sich Hannover Anfang September mit Erstliga-erfahrenen Marc Stendera (zuletzt Eintracht Frankfurt) sowie den früheren Nationalspieler Dennis Aogo (zuletzt VfB Stuttgart) verstärkt. Auf dem Spielfeld war von Klasse bisher wenig zu sehen. Zuletzt wurde die Mannschaft sogar von den eigenen Fans verspottet. In der Schlussphase des Nürnberg-Debakels bejubelten die 96-er jeden Rückpass auf Zieler und applaudierten bei Gegentoren. Häme pur, die auch an Trainer Mirko Slomka nicht abgeprallt ist. Der Coach steht in der Kritik und vor seiner Entlassung. Medienberichten zufolge soll das Spiel in Dresden Slomkas Endspiel sein. Verlieren die Niedersachsen erneut, dürfte die Zeit des 51-Jährigen in Hannover abgelaufen sein. Ratlose Hannoveraner nach einem verkorksten Saisonstart. Bildrechte: imago images/Sven Simon

Das sagen die Trainer

"Es müssen Spieler aufs Feld, die bereit sind, zu kämpfen und über ihr maximales Limit zu gehen, um einen Erfolg für 96 zu ermöglichen", sagte Slomka vor dem Gastspiel in Dresden. Er erwartet einen Hexenkessel und eine "Mannschaft, die nach der deutlichen Niederlage im Prestigeduell mit Aue genau wie wir auf Wiedergutmachung brennt. Ich bin sehr sicher, dass unsere Fans eine 96-Mannschaft erwarten können, die sich richtig reinhaut, um zu beweisen, dass sie Charakter hat."



Auch Dynamo muss sich steigern. "So eine Niederlage bekommt man nicht so schnell wieder glattgebügelt. Aber wir werden wie in den Wochen davor versuchen, unseren Fußball auf den Platz zu bekommen", sagte SGD-Trainer Cristian Fiel. Sein oft kritisierte System der letzten Wochen nahm er mit Humor. "Das Schöne am Fußball ist, dass jeder Trainer sein darf. Ich sehe das Komplizierte nicht. Unsere Gegentreffer in Aue hatten wenig bis gar nichts mit dem System zu tun."

Die Trainer über die Gegner

Stand zuletzt oft im Regen und in der Kritik: Trainer Mirko Slomka. Bildrechte: IMAGO Dass oft wechselnde System sieht Gäste-Trainer Mirko Slomka als großes Plus der Dresdner: "Sie haben, glaube ich, alle Systeme gespielt, die man sich eigentlich denken kann. Sie sind also sehr flexibel, haben einen Trainer, der Fußball spielen will und sind sehr heimstark." Fiel wollte sich über angeschlagenen Gegner nur wenig äußern, erklärte auf der Pressekonferenz nur, dass "Hannover eine Mannschaft ist, die die Ambitionen auf die Plätze 1 bis 3 hat.“ Seine Gedanken drehen sich um seine Mannschaft und darum, wie man gewinnen könne, so der Coach.

Blick auf die Personallage

Dynamo muss in dem wichtigen Spiel auf Stürmer Alexander Jeremejeff (kleiner Faserriss und Anriss eines Außenbandes im Sprunggelenk) verzichten. Auch Tim Boss (Knie verdreht) wird nicht spielen können. Hinter dem Einsatz von Kapitän Marco Hartmann (Schwindelgefühle) steht ein Fragezeichen.

Hannover fehlt mit Dennis Aogo (168 Spiele für den Hamburger SV) ein ganz erfahrener Spieler wegen einer Zerrung im Adduktorenbereich. Zudem verpassen die schon seit Wochen verletzten Timo Hübers, Sebastian Jung, Felipe und Linton Maina die Partie. Im letzten Duell gegen Hannover erlitt Marco Hartmann nach einem Kopfballduell eine Platzwunde, diesmal fällt er wahrscheinlich aus. Bildrechte: IMAGO

So lief es in der Vergangenheit

Fünf Mal standen sich beide Mannschaften erst gegenüber. Dabei ging es stets eng zu. In den Punktspielen in der Saison 16/17 verlor Dynamo zu Hause mit 1:2, revanchierte sich aber im Rückspiel (2:0). Nach den drei bisherigen Pokalduellen (1994/2007/2012) steht es 2:1 für Hannover. Das Duell im Herbst 2012 blieb dabei in trauriger Erinnerung. Und zwar nicht nur sportlich. Dynamo verlor nach im Elfmeterschießen (4:5), die Fans flippten aus. 1.000 Polizisten waren im Einsatz, mehrere Personen wurden bei den heftigen Krawallen verletzt. Weil Dresden ein Wiederholungstäter war, schloss das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes Dynamo für den Pokal-Wettbewerb in der Saison 2013/14 aus.

Das ist noch wichtig

Moussa Koné kann am Sonnabend zum alleinigen Zweitliga-Rekordtorschützen der SGD aufsteigen. Momentan liegt er mit 21 Toren gleichauf mit Mickael Poté. Der Franzose ist mittlerweile 35, spielt noch in der zweiten türkischen Liga und hat schmerzhafte Erinnerungen an Hannover. Beim 4:5-Pokalaus im Jahr 2012 verschoss Poté den entscheidenden Elfmeter.