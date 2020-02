Dennoch: Die Wahl der Startelf wird alles andere als leicht bei Schwarz-Gelb. "Das ist richtig schwierig für mich als Trainer. Jeder hat in dieser kurzen Zeit, die ich hier bin, gezeigt, dass er es kann. Egal wie ich es drehe, jeder will spielen", so der Dynamo-Coach. Einer von ihnen ist Mittelfeldmann Dzenis Burnic. Der 21-Jährige musste zuletzt beim torlosen Remis in Heidenheim aufgrund seiner fünften Gelben Karte aussetzen. Jetzt ist er wieder verfügbar.