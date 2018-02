Was war das für eine Befreiung für die SG Dynamo Dresden. Nach drei Niederlagen in Folge konnten die Sachsen einen äußerst wichtigen Heimdreier gegen den VfL Bochum landen und verschafften sich damit etwas Luft im harten Abstiegskampf der 2. Bundesliga. Viel Zeit zum Luftholen bleibt den Kickern der SGD jedoch nicht. Schon am kommenden Sonntag geht es zur schweren Auswärtshürde SpVgg Greuther Fürth. Im Hinspiel trennten sich beide Teams mit 1:1.