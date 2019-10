Und der nächste Schritt Richtung der magischen Nichtabstiegs-Marke ist am Samstag nicht gerade unwahrscheinlich. Aus den letzten zwei Partien beim SV Sandhausen konnten die Sachsen vier Punkte erspielen. Die letzte Begegnung gewannen die Sachsen sogar klar und deutlich mit 3:0 bei den Sandhäusern. Gefeierter Auer gestern wie heute: Pascal Testroet. Der 29-jährige Derby-Held erzielte in der Vorsaison in Sandhausen zwei Tore und avancierte zum Matchwinner. Wiederholung am Samstag?

Testroet und seine Mitspieler jubeln beim Spiel in Sandhausen. (Archiv) Bildrechte: PICTURE POINT / S. Sonntag