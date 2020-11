"Wir haben bis Weihnachten noch fünf Spiele, das bedeutet, es sind noch 15 Punkte zu holen", weiß auch Aues Torjäger Pascal Testroet, der sich zuletzt in bestechender Form präsentierte. In Sandhausen könne man "einen richtig großen Schritt machen" und "sich ein Stück absetzen", betonte die Offensivkraft zu Beginn der Woche . In der Tat könnten die Sachsen mit einem neuerlichen Erfolg einen schönen Sprung in der Tabelle machen. Spielt die Konkurrenz mit, winkt sogar der zweite Platz.

Michael Schiele tritt beim SV Sandhausen die Nachfolge von Uwe Koschinat an. Bildrechte: imago images/foto2press

Sportlich gehen die "Veilchen" als leichter Favorit in die anstehende Partie gegen Sandhausen. In der Kurpfalz herrschte dieser Tage fleißiges Stühlerücken. Nach fünf sieglosen Spielen in Serie hat der SV die Reißleine gezogen und sich nach zwei Jahren von Trainer Uwe Koschinat getrennt. Mit Michael Schiele, zuletzt bei den Würzburger Kickers im Amt, wurde am Donnerstag sein Nachfolger vorgestellt. Der 42-Jährige leitete am Nachmittag bereits erstmals das Training und wird am Samstag auf der Bank Platz nehmen.