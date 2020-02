Der 61-jährige Klubboss richtete unter der Woche einen klaren Appell an die Mannschaft und fordert einen Punktgewinn: "Wir dürfen nicht zu selbstzufrieden sein und müssen schnell wieder in die Spur kommen, sonst kann es noch ganz eklig werden. Am Freitag sollten wir in Osnabrück punkten", sagte Leonhardt in der "Bild"-Zeitung. "Die Moral in der Mannschaft ist trotzdem total an Ordnung. Ich glaube daran, dass wir in Osnabrück ein gutes Spiel machen werden", sagte Aues Cheftrainer Dirk Schuster am Mittwoch auf der Spieltagspressekonferenz. Der 52-jährige Fußballlehrer fordert trotz des Negativlaufs von seinem Team, eine ähnlich starke Bereitschaft zu zeigen wie in den vergangenen Wochen: "Dazu müssen wir die kleinen Fehler, die wir bei der Heimniederlage gegen Kiel vor beiden Gegentoren und im eigenen Passspiel gemacht haben, abstellen", erklärte Schuster.

Zählen kann Schuster beim Spiel in Niedersachsen wieder auf seinen Abwehrchef. Sören Gonther kehrt nach seiner beim 1:2 gegen Kiel abgesessenen Gelbsperre wieder in den Kader zurück. Neben den Langzeitverletzten Fabian Kalig und Steve Breitkreuz müssen die Erzgebirger nun einen weiteren Ausfall eines Innenverteidigers verkraften. Der 25-jährige Malcom Cacutalua hat sich im Training am Ellbogen verletzt und steht am Freitag nicht zur Verfügung.



Auch der Gegner des FCE hat derzeit große Probleme, die guten Leistungen der Hinrunde im neuen Jahr zu bestätigen: Zwei Punkte aus fünf Spielen bedeuten für den VfL Osnabrück den vorletzen Platz in der Rückrundentabelle, nur der Karlsruher SC ist noch schlechter in die zweite Saisonhälfte gestartet. Das Ziel am Freitagabend ist also ebenfalls, die Trendwende herbeizuführen. Um dies zu erreichen, nimmt Coach Daniel Thioune auch die VfL-Fans in die Pflicht und wünscht sich eine heiße Atmosphäre an der heimischen "Bremer Brücke": "Wir brauchen die Kurve hinter uns am Freitag. Wir befinden uns nicht in der besten Phase, die Brücke muss am Freitag beben!"