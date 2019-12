Doch unterschiedlicher könnte die Konstellation kaum sein. Auf der einen Seite Aufsteiger VfL Osnabrück. Seit sieben Spielen sind die Norddeutschen ohne Niederlage. Mittlerweile liegen die Lila-Weißen schon auf dem sechsten Platz, mit respektablen 23 Punkten. Zuletzt wurden mit dem VfB Stuttgart und dem Hamburger SV zwei erklärte Aufstiegsfavoriten bezwungen. Auf der anderen Seite die Sachsen, Dynamo Dresden hat bisher in sieben Auswärtsspielen ganze zwei Pünktchen gesammelt. Und in den letzten neun Spielen gab es nur einen Sieg. Mit Kauczinski haben die Dresdner aber einen neuen Trainer im Gepäck und hoffen auch auf einen entsprechenden Effekt. "Osnabrück ist eine sehr laufintensive Mannschaft. Nach den letzten Ergebnissen herrscht dort mit Sicherheit eine große Euphorie. Ich denke, dass wir durchaus in der Lage sind, diese Euphorie auszubremsen", so Kauczinski.

Volle Hütte in Osnabrück - gut 1.000 Dynamo-Fans werden dabei sein. Bildrechte: imago images/Joachim Sielski