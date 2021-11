Nach 14 Spieltagen finde sich das Team endlich: "Wir bauen gerade etwas langsam und behutsam auf." Deshalb sei das Thema Neuzugänge kein ganz leichtes: "Wir wollen den Aufbau nicht zerstören, es ist eine sensible Sache. Der Kader ist groß, und es gibt auch einige angeschlagene Spieler." Klar für ihn ist aber auch, dass trotz einiger offensiver Neuzugänge im Angriff nachgelegt werden sollte: "Es ist nicht einfach, Stürmer in der Winterpause zu bekommen, aber ich bin der Meinung, dass wir auf dieser Position auf jeden Fall etwas machen müssen. Der Sturm hat Priorität - das ist kein Geheimnis." Und er gibt in Sachen Klassenerhalt zu: "Das wird schon verdammt schwer, das wissen wir auch."

Und wie geht es dem für sieben Monate wegen einer möglichen Spuckattacke gegen einen Schiedsrichterassistenten aus dem Verkehr gezogenen Mittelfeldspieler Clemens Fandrich? Man habe ihn zunächst einmal vom Training freigestellt. Heute gibt es eine Besprechung mit dem Trainerteam. Dotchev will, dass er wieder mittrainiert, so dass er "für den Fall der Fälle seine Fitness nicht verliert." Am Donnerstag wird der Fall Fandrich vor dem DFB-Bundesgericht erneut verhandelt. Dotchev, der mit Fandrich bereits selbst in Aue zusammengearbeitet hat, sagt: "Clemens ist ein feiner Kerl. Ich bin mir 100-prozentig sicher, dass er da unschuldig ist. Die Sperre von sieben Monaten ist unakzeptabel und übertrieben." Dotchev spricht von einer "absolut unglücklichen Situation. Er hat mir versichert, dass nichts passiert ist. Und er ist sich auch ziemlich sicher, dass er auch nicht aus Versehen gespuckt hat."