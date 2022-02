Rote Laterne und Alarmstufe Rot: Nach der 1:3-Niederlage in Düsseldorf ist der FC Erzgebirge Aue auf den letzten Tabellenplatz gerutscht . Mittlerweile sind es zehn Punkte Abstand zum Relegationsplatz, der Abstieg ist kaum noch zu verhindern.

Von 2015 bis 2018 spielte Nicky Adler bei Erzgebirge Aue. Und er kennt Abstiegskampf. Besonders das Jahr 2017 hat er verinnerlicht, als der heutige RB-Leipzig-Coach Domenico Tedesco die Mannschaft für drei Monate führte und den Klassenerhalt sicherte. Tedesco war jung, hatte aber eine erfahrene Mannschaft an der Seite. Und hier drin sieht Adler den Unterschied zur jetzigen Situation im Lößnitztal.

"Nur auf junge, entwicklungsfähige Spieler zu setzen, ist voll daneben gegangen", sagte der 36-Jährige. Bereits im Vorfeld "hat man ganz schön viel falsch gemacht, hat Qualität und Erfahrung abgegeben". Damit sprach Adler die Abgänge Pascal Testroet (nach Sandhausen), Florian Krüger (nach Bielefeld) und Steve Breitkreuz (nach Regensburg) an, die nicht adäquat ersetzt wurden.

Auch auf der Trainerposition hakte es. Besonders nach der Verpflichtung von Aleksey Shpilevski, der die Erwartungen in keiner Weise erfüllen konnte. Ähnliches gilt nach der Meinung von Adler auch für den jetzigen Mann an der Linie. "Zu einer bestimmten Situation war Marc Hensel der richtige Mann, weil er den Verein kennt, weil er die Spieler kennt. Trotzdem braucht man Erfahrung in der zweiten Liga auf der Trainerposition, und die hat er einfach nicht."