Dimitrij Nazarov Bildrechte: imago images/Picture Point

Auch am Tag darauf war der Frust in Aue über die vermeintliche Fehlentscheidung groß. "Ich bekomme heftige Bauschmerzen, wenn ich das sehe", erklärte Dimitrij Nazarov am Montag (13.12.2021) im "SpiO"-Frühstück. "Meiner Meinung nach vergrößert er (Michael Sollbauer, Anm. d. Red.) die Körperoberfläche. Das war ein ganz klarer Elfmeter." Vor allem die Entscheidung des Unparteiischen Brych, die Szene nicht wenigstens im Nachgang anhand der Videobilder zu bewerten, stößt auf Kritik. "Das muss er sich angucken. Wenn er bei der Entscheidung bleibt, dann ist ihm niemand böse. Aber dafür fehlt mir das Verständnis", so Nazarov.