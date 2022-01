Philipp Marquardt von "Transfermarkt" beobachtet einen klaren Trend. "Wenn man sich die vergangenen Transferperioden anschaut, fällt es auf, dass sich die Vereine zurückhalten. Die Kader werden klein gehalten, man hofft auf weniger Verletzte. Die ausfallenden Zuschauereinnahmen erschweren den Klubs die Planbarkeit", erklärt Marquardt im "SpiO"-Frühstück am Montag (17. Januar). Der Trend ist vor allem abwärts der Bundesliga zu bemerken. Während die Zweitliga-Vereine vor drei Jahren noch um die acht Millionen Euro für neue Spieler in die Hand nahmen, gaben die Klubs in dieser Transferperiode erst 550.000 Euro aus.

"Die Vereine müssen ihre Kosten im Griff haben", so Marquardt. Deshalb sind Leihgeschäfte in Zeiten von Corona auch deutlich attraktiver geworden. Anstatt direkt eine höhere Summe auf den Tisch zu legen, kann sich der ausleihende Verein das Gehalt des Spielers mit dem verleihenden Klub teilen. Zudem eröffnet sich nach einer Leihe oft die Möglichkeit einer Kaufoption. Daraus ergibt sich nicht selten eine "Win-Win-Situation", meint Marquardt und spricht von einem "kostengünstigen und risikoarmen Modell".

Dynamo Dresden setzt mit der Leihe von Vaclav Drchal in diesem Winter unter anderem auf eben dieses Modell. Thomas Nahrendorf, Reporter bei der "Morgenpost", äußert sich positiv zu den ersten Auftritten des Tschechen. "Er hat sich gut eingefügt, wird sich aber auch noch steigern. Schon im Test gegen Aue hat man gesehen, was er kann."

Auch beim FSV Zwickau hat man sich an die finanziellen Auswirkungen der Pandemie angepasst. Sportdirektor Toni Wachsmuth erklärt: "Wir verpflichten fast ausschließlich ablösefreie Spieler. Das Thema Ablösesummen wurde durch Corona stark beeinflusst." Generell geht der Trend in der 3. Liga eher zu ablösefreien Spielern, um das "Risiko für eventuelle Fehlgriffe zu minimieren. Die Vereine haben wenig Planungssicherheit, mit welchen Geldern sie rechnen können."

Noch ist das Transferfenster bis Ende Januar geöffnet. Die ein oder andere Verpflichtung, ob fest oder per Leihgeschäft, dürfte noch zu erwarten sein. Die ganz großen Beträge bleiben, abgesehen von wenigen Ausnahmen, aber wohl aus. Nahrendorf erklärt: "Die Krise hat vieles gestoppt. Am Anfang war noch viel Geld im Umlauf. Das wird sich auch in den nächsten ein, zwei Jahren nicht so schnell erholen. Auf der anderen Seite werden die Vereine dadurch vernünftiger."