"Ich finde das geil. Von den Fans wird es richtig knallen. Solange sich da keiner verletzt und alles nur pyrotechnisch abläuft, finde ich das überragend. Als neutraler Zuschauer müsstest du Dir wünschen, dass beide Mannschaften mit dieser Fan-Power in der 2. Liga wären. Da gibt’s den einen oder anderen Zweitligisten, der so etwas nicht aufweisen kann. Als neutraler Fußballfan ist das schon eine krasse Paarung."

"Es ist 50:50-Spiel. Es hat nichts mit Liga-Alltag zu tun. Es geht nur darum, wer in den beiden Spielen am effizientesten performt."

"Druck? Druck hatte ich als meine große Tochter einen Fieberkrampf hatte und ich dachte, sie stirbt mir unter den Armen weg. Mir ist es ganz wichtig, dass du nicht daran denkst, was du verlieren kannst. Es ist noch nie ein Junge auf den Bolzplatz gegangen und hat gesagt, er will zu Null spielen und keinen Fehler machen. Wir wollen Bock haben zu kicken und das Beste aus uns rausholen. Die Fans von Lautern haben keine 3. Liga verdient. Wir als Spieler müssen beweisen, dass wir auf demselben Level kicken können, wie unsere Fans uns supporten."

Dynamo Dresden muss in der Relegation gegen den 1. FC Kaiserslautern ran. Das Hinspiel auf dem Betzenberg steigt am Freitag (20:30 Uhr/Audiostream und Live-Ticker in der SpiO-App), das Rückspiel in Dresden findet am Dienstag statt. Beide Spiele sind ausverkauft.