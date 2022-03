Kommunikation, Kontrolle und Glaube – diese drei Sachen sind Dynamo-Trainer Guerino Capretti schon aus seinem früheren Leben als Lehrer bekannt. Lehramt für Sport, Mathematik und katholische Religion hatte 40-Jährige studiert. Kommunikation, Kontrolle und Glaube begleiten Capretti immer noch – mit ihnen will er mit Dynamo den Zweitliga-Klassenerhalt schaffen. Das verriet der neue Dresden-Coach in am Donnerstag (17.03.2022) in einem sehr persönlichen "Sport im Osten"-Talk.

Capretti: "Wir werden den Klassenerhalt erreichen"

Der Glaube ist dabei ein zentraler Begriff im Motiv-Kosmos von Capretti. Auf Dresden und den Kampf gegen den Abstieg bezogen nicht im religiösen Sinn. Eher im trainingsmethodischen Sinn: "Ich glaube fest daran, dass wir Dinge beeinflussen können. Durch gezielte und effiziente Trainingsarbeit können wir Dinge bewegen. Wir selbst haben alles in der Hand", sagt der Deutsch-Italiener. Verbunden ist damit der Glaube an den Ligaverbleib: "Wir werden unser Ziel erreichen. Wir werden den Klassenerhalt erreichen." Capretti: ""Wir selbst haben alles in der Hand." Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"In allen Phasen Spielkontrolle"

Das gelingt nach den Vorstellungen von Capretti vor allem durch Kontrolle. "In meiner Idee haben wir in allen Phasen Spielkontrolle. Ich will Spieler haben, die immer den Ball haben wollen. Ich will, dass wir den Gegner zu Reaktionen zwingen", beschreibt der Trainer seine Spielphilosophie. In den bisherigen zwei Partien unter seiner Kontrolle zeigten sich bereits Verbesserungen in der Zweikampfquote und der Passquote.

"Wahrscheinlichkeiten erhöhen"

Mit einem Punkt aus den beiden Partien gegen Bremen und St. Pauli wartet der neue Coach aber noch auf seinen ersten Sieg: "Natürlich ist in allen Bereichen noch Luft nach oben", erklärt Capretti und formuliert für die nächsten Partien: "Das Ziel ist, dass wir die Wahrscheinlichkeiten erhöhen, in die gefährlichen Räume zu kommen. Das wurde schon besser. Jetzt kommt es noch darauf an, dass wir effizient werden."

Gegenmodell zu Felix Magath

Und wie gelingt das? Unter anderem mit Kommunikation: "Man muss die Spieler überall hin mitnehmen, die Spieler brauchen auch einen ganz klaren Plan, eine ganz klare Struktur." Denn: "Kommunikation ist alles", sagt Capretti und beschreibt sich damit auch als Gegenmodell zum erst kürzlich bei Hertha BSC verpflichteten Felix Magath. Der hat in dieser Woche bekannt gegeben, dass er die Trainingspläne nicht veröffentlicht, damit seine Spieler ihre Freizeit nicht schon verplanen können. Solch ein Umgang mit Menschen wäre Capretti fremd: "Mir ist wichtig, dass man mit den Spielern spricht. Das sind Menschen, die wollen mitgenommen werden und geführt werden. Denn das ist mein Job."

Showdown gegen Erzgebirge Aue? "Rechne noch nicht"

Vielleicht etwas untypisch für einen gelernten Mathe-Lehrer hat Capretti übrigens noch nicht berechnet, was passieren muss, um einem möglichen Showdown um den Klassenerhalt am letzten Spieltag gegen Erzgebirge Aue aus dem Weg zu gehen. "Ich rechne noch gar nicht. Das einzige, was ich machen werde, ist unser Spiel zu verbessern." Und dabei sollen Kommunikation, Kontrolle und Glaube helfen.