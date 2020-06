Fußball | 2. Bundesliga Mit Rückenwind gegen die Auswärtsschwäche: Hochscheidt ist mit Aue noch längst nicht satt

Hochscheidts Vertrag in Aue läuft noch bis 2023. Ein Karriereende bei den "Veilchen" kann er sich "in jedem Fall vorstellen". Und auch wenn man noch nicht weiß, wie sich die Situation infolge der Corona-Krise entwickeln wird, will Hochscheidt in der kommenden Saison mit seinem Klub wieder von Anfang an hellwach sein. "Wir müssen einen guten Start hinlegen. Unser Anspruch sollte es immer sein, die Klasse zu halten. Es wird aber für alle ein dickes Brett."