Ein dramatischeres Saisonfinale hätte es kaum geben können: Die Konstellation vor dem letzten Spieltag in der 40. Oberliga-Spielzeit 1989/90 versprach Spannung pur. Schließlich standen mit Dynamo Dresden, dem 1. FC Magdeburg und dem FC Karl-Marx-Stadt gleich drei Teams mit 34 Zählern punktgleich an der Spitze.

Gespickt mit großen Namen wie Matthias Sammer, Ulf Kirsten oder Torsten Gütschow hatte sich die Dresdner Mannschaft bereits im Jahr zuvor den Meistertitel gesichert. Innerhalb des Teams herrschte eine klare Struktur, "flache Hierarchien gab es nicht", so Maucksch: "Da musste man sich als junger Spieler den Gegebenheiten erst einmal anpassen."

Die Titelverteidigung gelang Dynamo schließlich in einem wahren Herzschlagfinale: Drei Male wechselte die Führung in der sogenannten Blitztabelle. Letzten Endes krönte sich die Elf von Trainer Reinhard Häfner nach einem 3:1 (0:1) gegen Lok Leipzig aufgrund des besseren Torverhältnis zum Meister. Anschließend wurde "die Nacht zum Tag gemacht".

Zu diesem Zeitpunkt war die Rückkehr zur Deutschen Einheit bereits in vollem Gange. Der Mauerfall, ein knappes halbes Jahr zuvor, kam dabei für viele Sportler in der DDR überraschend. "Wir wussten gar nicht, was wir mit der Situation anfangen sollten. Man hat sich hinterfragt, wie es jetzt weitergeht", blickt Maucksch auf die geschichtsträchtigen Monate zurück: "Zukunftsängste hatte ich aber nicht."