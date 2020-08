Die Karten für das Pokalfinale im Sachsenpokal der Frauen sind verteilt. Als klarer Favorit geht Zweitliga-Aufsteiger RB Leipzig in das Duell, das am Sonntag ab 15 Uhr in Taucha steigt. Klein bei geben wollen die Spielerinnen von Phoenix Leipzig, die in der abgelaufenen Saison in der Regionalliga Dritter wurden, aber keineswegs. Angelina Lübcke & Co. wissen um die Stärken der RBL-Frauen, große Analysen haben sie aber nicht angestellt. "Wir wollen Fehler vermeiden, die mannschaftliche Geschlossenheit steht um Vordergrund", sagte die 29-jährige Lübcke und ergänzte: "Wir gehen ohne Druck ins Spiel, vielleicht gelingt uns die Überraschung."